Scharfe Kritik des Rheurdter Bürgermeisters „Land lässt uns in Flüchtlingsfrage allein“

Vertreter der Städte und Gemeinde des Kreises Kleve treffen sich am Montagnachmittag in Düsseldorf mit Josefine Paul, Ministerin des Landes NRW für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration. „Leider werden wir, wie alle anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen, gefühlt ziemlich alleine gelassen“, sagte Bürgermeister Dirk Ketelaers beim Rheurdter Neujahrsemfang vor 110 Personen im Haus Winters-Gilbers in Schaephuysen mit Blick auf die geflüchteten Menschen, für die die Ökogemeinde Unterkünfte bereitstellt.