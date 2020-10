Politik kin Rheurdt : Bürgermeister dankt scheidenden Ratsmitgliedern

RHEURDT Zehn von insgesamt 18 Ratsfrauen und Ratsherren sind im neuen Rat der Gemiende Rhezurdt nicht mehr dabei. Klaus Kleinenkuhnen ehrte sie und versicherte: „Sie können auch an anderer Stelle viel bewirken.“

Mit gut sechs Jahren dauerte die Legislaturperiode des Rates besonders lang, sonst umfasst sie fünf Jahre. Und es beenden nun so viele Rheurdter Ratsmitglieder wie nie zuvor ihre Tätigkeit, nämlich zehn an der Zahl. Sie scheiden Ende Oktober aus. Am Montag wurden sie von Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen in der Rheurdter Turnhalle verabschiedet.