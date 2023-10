Besonders in der Herbstzeit wichtig in Rheurdt Gemeinde ruft Bürger zur Straßenreinigung auf

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. Oftmals wird übersehen, dass das eigene Grundstück an mehreren Seiten an den öffentlichen Straßenraum grenzt. Irrtümlich nehmen Bürgerinnen und Bürger daher an, dass nur diese Seite des Zugangs zum Haus gereinigt werden muss. Die Reinigung und der Winterdienst müssen jedoch an allen Seiten, an denen das Grundstück an den öffentlichen Straßenraum grenzt, durchgeführt werden. Besonders in der derzeitigen Herbstzeit ist das wichtig.