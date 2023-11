Autorenlesung, Gottesdienst und mehr Bücherei Schaephuysen feiert ihr 125. Jubiläum

(lst) Die Bücherei Schaephuysen feiert in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag. Das Team der Bücherei lädt daher vom 24. bis zum 26. November zum Festwochenende mit einigen Veranstaltungen ein: Am Freitag, 24. November, findet um 19 Uhr eine Buchvorstellung in der St. Hubertus-Kirche Schaephuysen mit den Buchhändlerinnen Uta Heitkamp und Anja Lindenau statt. Etwa 20 Bücher aus verschiedenen Bereichen haben sie dafür ausgesucht. Der Eintritt ist frei.