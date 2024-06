Altes Zeitdokument aus Krefeld Bücher der Molkereigenossenschaft sind zurück in Rheurdt

Im Mai ging bei Bürgermeister Dirk Ketelaers eine besondere Mail aus Krefeld ein. Carlheinz Swaczyna fragte an, ob die Gemeinde Rheurdt vielleicht Interesse an einem Protokollbuch und an einer Mitgliederliste der „Molkerei-Genossenschaft Rheurdt“ hätte. Da dies das Interessensgebiet des Mitarbeiters Steffen Geiling ist, leitete der Bürgermeister die Anfrage an ihn weiter. Geiling meldete sofort zurück, dass großes Interesse an den Büchern bestehen würde.