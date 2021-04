Schaephuysen : Blutspenden im Pfarrheim

Rheurdt Das Deutsche Rote Kreuz bittet um eine vorherige Online-Anmeldung zum Blutspendetermin am 29. April im Pfarrheim St. Hubertus in Schaephuysen.

„Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden. Auch in Zeiten von Corona benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können“, so Stephan David Küpper, Pressesprecher des DRK-Blutspendedienst West. Jede Blutspende sei ein unverzichtbarer Teil der Krankenversorgung. Ärzte benötigen auch in Pandemie-Zeiten Blutpräparate zur Behandlung von chronisch Kranken, von Krebspatienten oder für Operationen am Herzen sowie für Notfalleingriffe. Kontinuierliche Blutspenden seien daher weiterhin wichtig, denn die Blutbestandteile haben eine sehr begrenzte Haltbarkeit.