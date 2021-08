Heimat-Preis Rheurdt : Bis Oktober Vorschläge einreichen

Rheurdt Bis zum 5. Oktober läuft die Frist zur Einreichung für Vorschläge für den Heimat-Preis. Dem Sieger winken 5000 Euro Preisgeld. Im vergangenen Jahr wurde der Preis aufgeteilt und ging an die Pfadfinder und den Förderverein der Martinusschule.

Die Gemeinde Rheurdt weist darauf hin, dass auch in diesem Jahr wieder der Heimat-Preis ausgelobt wird. Unter dem Namen Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. „Wir fördern, was Menschen verbindet“ hat die Landesregierung NRW im August 2018 ein Förderprogramm aufgelegt, mit welchem bis zum Jahre 2022 eine Summe von 150 Millionen Euro für den speziellen Zweck eines Heimat-Preise“ zur Verfügung gestellt wird. Ziel ist, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die positiv gelebte Vielfalt in Nordrhein-Westfalen sichtbar werden zu lassen. Der Rat der Gemeinde Rheurdt hat beschlossen, an diesem Landesprogramm teilzunehmen und den Heimat-Preis auszuloben. Hierzu gelten folgende Preiskriterien: Erhaltung von Kultur und Tradition, Pflege und Förderung des Brauchtums, Erhaltung und Stärkung der lokalen und regionalen Identität, Bewahrung und Stärkung der Verwurzelung von Menschen in den Ortsteilen der Gemeinde sowie Bewahrung und Stärkung der lokalen und ökologischen Gegebenheiten, des Klimaschutzes, des Umweltschutzes und der Artenvielfalt.