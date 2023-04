Imker aus Rheurdt-Schaephuysen Biene, Mensch und Natur im Einklang

Beim Naturmarkt in Schaephuysen bot Frank Peifer-Weiß jüngst nicht nur den Honig seiner Bienen an, er repräsentierte auch die Regionalgruppe Niederrhein des eingetragenen Vereins Mellifera, die sich Naturwabe nennt. Peifer-Weiß leitet die Imker-Abteilung des Vereins zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen. Er gehört seit 2019 der Regionalgruppe an und neuerdings auch der bundesweiten Vereinigung Mellifera. „Ich bleibe in der Imkerabteilung des Artenvielfaltvereins aktiv“, sagt der 59 Jahre alte Schaephuysener. „Die Mitgliedschaft bei Mellifera kommt als Plus dazu.“