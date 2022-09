Brauchtum : 23 Bruderschaften messen sich in Rheurdt

Am Sonntag wird der König des Bezirksverbandes Geldern in Rheurdt ermittelt. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Auf Einladung des Bezirksverbands Geldern und der St. Nikolaus-Bruderschaft Rheurdt wird am 9. Oktober der Bezirkskönig unter den 23 Bruderschaften ausgeschossen. Auch die Fahnenschwenker treffen sich zum Wettbewerb.

Die 23 Bruderschaften des Bezirksverbands Geldern ermitteln am Sonntag, 9. Oktober, einen gemeinsamen Schützenkönig, der dann für ein Jahr als Bezirkskönig an den Landeswettkämpfen und anderen Veranstaltungen teilnehmen kann. Parallel dazu ermitteln die Fahnenschwenker der Bruderschaften die jeweils beste Gruppe.

Los geht es am Sonntagvormittag zunächst um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche, gemeinsam mit den Bruderschaften und dem Bezirkspräses. Im Anschluss findet gegen 12 Uhr das Schaufahnenschwenken zu Ehren der Präsides vor der Kirche statt bevor um 12.30 Uhr die Bruderschaften ins Festzelt einmarschieren. Dann wird es spannend: Um 13 Uhr beginnt das Preis-Vogelschießen sowie das Preis-Fahnenschwenken.

Eintrittskarten für die Wiesenparty, am Samstag, 8. Oktober, gibt es im Frisör-Salon Dickhaus. Die Besucher dürfen sich ein Stück Oktoberfest-Atmosphäre und Live-Musik von dem in Rheurdt bereits bestens bekannten Duo Two for You freuen. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 35 Euro inklusive Verzehrbon.