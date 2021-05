Betreiber plant Modernisierung : Neue Räder für den Windpark Rheurdt

Rheurdt Der Betreiber SL Naturenergie will die Anlagen durch leistungsstärkere ersetzen. Die Stiftung des Unternehmens unterstützt die Rheurdter Schwimmfreunde mit 8000 Euro.

Seit 20 Jahren drehen sich die Windräder der SL Naturenergie in Rheurdt. Jetzt fasst das in Gladbeck ansässige Unternehmen ein „Repowerring“, eine Modernisierung des Windparks ins Auge. Es geht um insgesamt acht Windräder in Rheurdt und drei in Kengen (daneben betreibt die SL auch Anlagen auf Issumer und Kerkener Gebiet). „Unser Ziel ist es, weniger, dafür aber leistungsstärkere Anlagen aufzustellen“, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. Die Technik habe sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt. „Die Anlagen in Rheurdt haben eine Leistung von einem Megawatt, neue Anlagen 3,5 bis vier oder sogar fünf Megawatt.“