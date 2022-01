Sport-Event in Rheurdt : Rheurdt beteiligt sich am Solo-Run

Rheurdt beteiligt sich am Solo-Run

Sport-Event in Rheurdt

Westenergie und Laufsport Bunert wollen die Rheurdter zum Laufen bewegen. Das Lauffest findet in Kooperation mit weiteren Gemeinden statt. Foto: dpa/Boris Roessler

Rheurdt Die Laufveranstaltung findet am Sonntag, 27. März, unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Regeln statt. Eine Anmeldung kann entweder alleine oder als „Gang“ (Gruppe) erfolgen. Jugendliche starten kostenlos.

Westenergie und Laufsport Bunert haben sich mit den Gemeinden Kerken, Issum und Rheurdt zusammengetan und möchten alle Bürger der Region zum gemeinsamen Laufen bewegen. Am Sonntag, 27. März findet der Solo-Run in Nieukerk statt. Die Teilnehmer starten leicht zeitversetzt und unter Einhaltung der Corona-Regeln sowie aktuellen Hygienebestimmungen. Eine Anmeldung kann entweder alleine oder als „Gang“ (Gruppe) erfolgen.

kostenlos. Laufsport Bunert und der Energiedienstleister Westenergie hatten bereits im Jahr 2020 eine Wettkampf-Reihe ins Leben gerufen, welche alle Teilnehmenden mit ihren Corona-konformen Laufformaten glücklich gemacht habe. Dabei organisieren sie in verschiedenen Städten und Gemeinden Laufwettkämpfe, bei denen die Teilnehmer in kleinen Gruppen und mit Abstand zueinander auf die Strecke gehen. Verschiedene Solo-Runs haben bereits in Essen, Oberhausen, Dortmund, Wesel und Duisburg mit großem Erfolg stattgefunden.