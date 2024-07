Sport in Rheurdt Ingo Härtlein hat das Rennen um den besten Platzwart knapp verloren

Wird Ingo Härtlein der beste Platzwart des Jahres? Diese Frage hat die Menschen in Rheurdt wochenlang beschäftigt. Und das ist keine Übertreibung: Denn alle paar Tage – zuletzt am 13. Juli – posteten Personen auf Facebook in die Gruppe „Du bist Rheurdter, wenn ...“ Beiträge, in denen zum Voten für den Platzwart der Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen (SpVgg) aufgerufen wurde. Das war bis zum 13. Juli abends möglich.