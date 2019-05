Gemeindeentwicjklung in Rheurdt : Bereits mehr als 250 Unterstützer bei Petition für Burgerpark

Gemeindeentwicjklung in Rheurdt

Der Bürgerpark in Rheurdt beschäftigt das Internet: Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Park hat eine Online-Petition gestartet. Foto: Dirk Neubauer

Rheurdt Minütlich tickt das Zählwerk hoch. Am gestrigen Montagnachmittag um 15 Uhr hatte die Bürgerinitiative „Hände weg vom Burgerpark“ bereits 252 Unterstützer versammelt. Dabei ist die Online-Petition erst seit knapp vier Tagen im Internet verfügbar (openpetition.de/!

Von der Resonanz ist die Bürgerinitiative selbst überrascht. So meint Siglinde Bockheim, neben Jürgen Volk Sprecherin der Initiative: „Vor allem freuen wir uns, dass viele Unterzeichner öffentliche Kommentare zu ihrer Zustimmung zur Petition hinterlassen, und so die Bürgermeinung klar und deutlich kund tun.“ Der Initiative ist es wichtig klarzustellen, dass die Ablehnung der „Zerstörung des Burgerparks“ nicht im Zusammenhang mit dem Neubau für die Feuerwehr sehen ist. Die Leistung und die Bedürfnisse der Wehr werde von der Initiative hoch geschätzt.“

Dass für den Neubau des Rheurdter Feuerwehrgerätehauses Parkplätze entfallen und sich Feuerwehr und Kirmes am bisherigen Standort – dem Marktplatz – ins Gehege kommen würden, hatte der Gemeinderat am 17. Dezember 2018 bei seinem Beschluss zu Standort und Neubau des Feuerwehrgerätehauses berücksichtigt. Verbunden war die Entscheidung zugunsten der Feuerwehr von Anfang an mit einem Umbau des Burgerparks.