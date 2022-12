Energiekrise in der Ökogemeinde Rheurdt bereitet sich auf Strom-Blackout vor

Markus Gehrmann erläuterte, die Feuerwehr kenne sich mit Einsätzen in sogenannten Flächenlagen aus, wie solche Einsätze bei der Feuerwehr oder dem Technischem Hilfswerk genannt würden. Die Feuerwehr der Gemeinde Rheurdt sei beispielsweise an einer Feuerwehr-Bereitschaft der Bezirksregierung Düsseldorf beteiligt, die im Fall der Fälle große Teile von Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus betreue. Die Feuerwehr Rheurdt stelle ein Feuerwehr-Fahrzeug und neun Personen bereit, wenn es eine Flächenlage gebe, die von einzelnen Feuerwehren nicht zu meistern sei, wie das beim Ahrhochwasser im Juli 2021 der Fall gewesen sei. Bei einer Flächenlage in der Ökogemeinde sei es wichtig, eine lokale Feuerwehreinsatzzentrale vor Ort zu haben, weil die Kreisleitstelle in Kleve in einem solchen Fall überlastet werden könnte und über die Notrufnummer 112 nur in langen Warteschleifen oder bei Stromausfall gegebenenfalls nicht mehr für die Bürger erreichbar sei. Für die Ökogemeinde gäbe es bei einer Flächenlage dann eine Einsatzzentrale im Feuerwehrgeräthaus Schaephuysen und eine im Rheurdter Rathaus, die von Feuerwehrleuten der Gemeinde besetzt sei. So sei es möglich, vor Ort Einsätze selbst zu koordinieren – in engem Kontakt mit dem Kreis. Weitere Anlaufpunkte seien eine mobile Außenstelle in Neufeld und eine in Finkenberg. Die vier Punkte seien bei einer Flächenlage für alle Bürger, die Hilfe suchten oder Fragen hätten, auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen.