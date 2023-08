Premiere im Burgerpark Rheurdt bekommt einen Feierabendmarkt

Issum hat einen, Straelen auch, außerdem Broekhuysen , Auwel-Holt oder auch Herongen: Feierabendmärkte sind am linken Niederrhein (und nicht nur dort) angesagt. Jetzt bekommt auch Rheurdt einen solchen Markt, der nicht in den Vormittags- und Mittagsstunden stattfindet, sondern am späten Nachmittag startet und sich bis in den Abend hineinzieht. Die Premiere wird am Donnerstag, 28. September, von 17 bis 21 Uhr im Burgerpark stattfinden.