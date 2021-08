Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Ökodorf : Rheurdt bekommt ein Mobilitätskonzept

Rheurdt Bis Ende 2022 soll das Grundlagenwerk vorliegen. Die Bürgerschaft wird über Workshops eingezogen.

Es geht um den Klimaschutz , um die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, es geht aber auch um Lebensqualität in Rheurdt und Schaephuysen: Die Gemeinde soll ein nachhaltiges Mobilitätskonzept bekommen. Bis Ende 2022 soll es vorliegen. Es wird die Grundlage eines Mobilitätsmanagements in Rheurdt bilden, das sich um die Umsetzung von Maßnahmen kümmern wird.

Ähnlich wie bei den Klimaschutzmaßnahmen sollen die Bürger auch im Zuge der Erstellung des Mobilitätskonzepts einbezogen werden, etwa in Form von Workshops, sagte am Montag Ralf Spengel von der Gemeindeverwaltung. Nach einer Umstrukturierung der Verwaltung ist Spengel nicht nur Leiter des Fachbereichs Ordnung, Soziales und Klimaschutz, sondern hat als solcher auch die Funktion des Klimaschutzbeauftragten inne. Er nannte einige Themen, die im Mobilitätskonzept behandelt werden sollen: Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV, Schülerverkehr, Mitfahrerinitiativen oder auch alternative Mobilität. „Das eigene Auto wird wohl noch eine Zeit lang vorherrschend sein“, sagte Spengel. Es gelte aber, den Menschen Alternativen dazu aufzuzeigen und anzubieten – sei es Carsharing, sei es die Nutzung von Lastenrädern, seien es Apps, über die Infos über Mitfahrgelegenheiten ausgetauscht werden können.

Bürgermeister Dirk Ketelaers betonte, dass sich das Mobilitätskonzept nicht nur um den Straßenverkehr im engeren Sinne drehen kann. „Es muss ganzheitlicher aufgestellt sein, mehr in die Tiefe gehen“, sagte er. Als Beispiel nannte er das vom Caritasverband geplante Seniorenheim in Rheurdt. „Wir müssen uns zum Beispiel auch fragen, wie die alten Leute barrierefrei zu Netto kommen können, wie Straßenübergänge auszusehen haben, ob es einen Pendelverkehr geben kann.“

Und beim öffentlichen Personennahverkehr könne es nicht nur darum gehen, zu fordern, dass Busse öfter fahren. „Es nützt nichts, einen weitgehend leeren Bus dreimal öfter fahren zu lassen.“ Statt dessen könne über einen Bürgerbus nachgedacht werden, wie es ihn in Rheurdt schon einmal gegeben habe, oder über einen „Bus on demand“, also eine Fahrgelegenheit, die „auf Zuruf“ kommt.