Mobilität in Rheurdt Beirat erkundet Gefahrenstellen für Radfahrer in Rheurdt

Ab dem Kreisverkehr umgingen die Radfahrer die Straßen Am Niederend, Rathausstraße und Am Hochend über den Reiherweg, den Burgweg und den Oberweg, um am Friedhof wieder auf die L 478 im Ortskern zu stoßen. Im Rathaus sprachen sie danach über ihre Eindrücke. Einer pensionierter Polizeibeamter, der früher in Krefeld gearbeitet hatte, sagte, in der Seidenstadt sei zusammen mit der Universität Bochum ein Verkehrskonzept erstellt worden. Es habe über zwei Jahrzehnte gedauert, es umzusetzen. Für alle Verkehrsteilnehmer müsse es danach klar zu sein, welchen Weg sie benutzen sollen, der entsprechend markiert oder beschildert zu sein habe. So sei die Zahl der verletzten und im Verkehr getöteten Kinder stark zurückgegangen.