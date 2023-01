Awo Ortsverein Spende aus Rheurdt für das „Regenbogenland“

Im Dezember hatte das Restaurant „Zur Post“ einen Weihnachtsbasar veranstaltet, auch der Awo Ortsverein Rheurdt war mit einem Kaffee- und Kuchenverkauf am Start. Die Einnahmen sollten dem Kinder- und Jugendhospiz „Regenbogenland“ in Düsseldorf zu Gute kommen. Jetzt überreichten Marina und Marlies Ketelaers offiziell den Spendenscheck über 700 Euro. Nach einer kurzen Führung durchs Hospiz begegneten die beiden Frauen tollen Menschen, die sich sehr engagieren, um Kindern und Jugendlichen eine schöne Zeit zu ermöglichen und Eltern beziehungsweise Familien bestmöglich zu begleiten, ihnen zu helfen und sie zu entlasten. Nach dem Motto „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu schenken – sondern den Tagen mehr Leben“ geben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hospiz täglich alles, um für erkrankte Kinder und Jugendliche da zu sein und ihnen in einer häuslichen, herzlichen und nahbaren Atmosphäre viele glückliche Miteinander-Momente zu ermöglichen.