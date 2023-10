Einrichtung in Rheurdt bietet Platz für zwölf Personen Awo-Tagespflege will bekannter werden

Die Awo-Tagespflege Rheurdt lädt im Oktober erstmals zusammen mit dem Landesverband der Alzheimer Gesellschaften zu einer Informationsveranstaltung ein, die sich an Interessierte und Angehörige von Menschen mit Demenz richtet. Diese findet am Samstag nach den Schulferien, am 21. Oktober, von 10 bis 12 Uhr in der Awo-Tagespflege am Schulweg 9 statt. Nach der Begrüßung stellt Nancy Kolling das Projekt „Sedum plus“ vor, in dem es um Selbsthilfe und Demenz geht, wie die Abkürzung vermuten lässt. Sie gehört dem Landesverband der Alzheimer Gesellschaften an. Als zweite Referentin spricht Alexandra Maywald über „Kommunikation bei Demenz“. Sie ist Seniorenbeauftragte bei der Stadt Goch.