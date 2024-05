Nach dem letzten Zwergenbasar in Rheurdt Awo-Familienzentrum Zwergenland erhält Spende von 370 Euro

An der Kasse werden zehn Prozent auf den Einkaufspreis aufgeschlagen, die als Spende an einige Rheurdter Kitas und an die Rheurdter Grundschule gehen werden. An welche Einrichtungen und in welchem Umfang gespendet wird, dürfen die Helferinnen und Helfer mitentscheiden. Organisiert wird der Zwergenbasar von Eltern des Awo-Familienzentrums „Zwergenland“ und der Martinusschule Rheurdt.