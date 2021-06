Jugendheime in Rheurdt und Schaephuysen : Endlich wieder gemeinsam spielen

Rheurdt Die Jugendheime in Rheurdt und Schaephuysen öffnen ab Montag wieder für die Kinder und Jugendlichen. Einrichtungsleiterin Sabrina Kleinen berichtet, was bei einem Besuch beachtet werden muss.

Endlich öffnen auch die beiden Awo Jugendheime Bahnhof in Rheurdt und H11 in Schaephuysen wieder die Türen für die Kinder und Jugendlichen. Ab Montag, 14. Juni, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Präsenzangebote machen. „Theoretisch hätten wir auch schon eine Woche vorher öffnen können, aber wir wollten auf alles gut vorbereitet sein“, berichtet Einrichtungsleiterin Sabrina Kleinen.

Sie freut sich sehr, dass endlich wieder Leben in den Bahnhof einkehrt, zuletzt konnten Mitte Dezember Angebote in Präsenz gemacht werden. Zunächst will man mit „abgespeckten“ Öffnungszeiten starten. Montags und dienstags von 15 bis 18 Uhr sind alle Kinder im Schulalter herzlich eingeladen den Awo Bahnhof in Rheurdt zu besuchen. Freitags von 17 bis 21 Uhr findet hier ein Treff für Jugendliche statt. Das H11 in Schaephuysen öffnet am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr für Kinder im Schulalter.