Jugendarbeit in Corona-Zeiten : Awo-Bahnhof ist auch im Lockdown für die Kinder da

Rheurdt Auch wenn Kinder und Jugendliche aktuell den Awo Bahnhof in Rheurdt nicht besuchen können, sind die Mitarbeiter weiterhin da. Bastelpakete zum Mitnehmen und digitale Spieleabende sorgen für Abwechslung.

Der Awo-Bahnhof ist eine offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung in Rheurdt. Dort haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich mit Freunden zu treffen, Kontakte zu knüpfen und aktiv ihre Freizeit zu gestalten – normalerweise. Aber damit auch in der Zeit des Lockdowns keine Langeweile aufkommt, hat das kreative Team für die kommenden Wochen ein spannendes, abwechslungsreiches und absolut coronakonformes Programm ausgearbeitet. Am Montag, 21. Dezember, stellen die Mitarbeiter in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr ein Bastelset „Weihnachtshirsche“ zur Abholung zur Verfügung. Am Dienstag, 22. Dezember, gibt es zur gleichen Zeit Bastelspaß für Zuhause zum Thema „Eisstäbchenfiguren“. Und wer am 23. Dezember noch nicht alle Geschenk zusammen hat, kann sich am Mittwoch von 14.30 bis 17 Uhr das Bastelset „Last-Minute-Weihnachtsgeschenk“ im Awo Bahnhof auf der Bahnstr. 39 abholen. Im neuen Jahr geht der Bastelspaß weiter. Am Montag, 4. Januar, gibt es Glückschweinchen, am 5. Januar Wäscheklammer-Tierchen und am 6. Januar Strickmandalas als Bastelpakete für Zuhause. Die älteren Kinder ab 12 Jahre kommen außerdem bei den digitalen Spiele-Abenden auf ihre Kosten. Diese finden am 21., 22. und 23. Dezember sowie am 4., 5. und 6. Januar, jeweils um 20.30 Uhr statt.