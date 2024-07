Ein Besuch in der Autowaschanlage Rheurdt „Die Autos werden hier mehr gestreichelt als manche von ihrem Partner!“

Bei strahlendem Sonnenschein spritzt Wasser durch die Luft und landet auf der Windschutzscheibe eines weißen Autos. Zwei Männer versuchen, mit Schwämmen bewaffnet, jede noch so kleine Stelle zum Glänzen zu bringen. Mit Schwämmen? – Ja, richtig gehört, denn genau so wird das in der Autohandwäsche Rheurdt von Hassan Shemo gemacht. In einer Welt, die immer mehr von Technik und Robotern eingenommen wird, setzen Shemo und sein Team auf ehrliche Handarbeit.