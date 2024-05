Zahlen aus dem Rat der Gemeinde Rheurdt Autobahn 40 verdirbt Rheurdter CO2-Bilanz

Nach dieser Systematik werden Energieverbrauch und CO 2 -Emissionen auf Autobahnen anteilig den Kommunen zugeordnet, durch die die Autobahnen verlaufen, wie im südlichen Zipfel der Gemeinde Rheurdt die A 40. Sie verbindet Venlo mit Moers, Duisburg und Essen und zählt mit bis zu 100.000 Fahrzeugen am Tag zu den Autobahnen, die in der Bundesrepublik am stärksten befahren werden. Sie ist Teil der Europastraße 34, die von der belgischen Hafenstadt Knokke-Heist über Antwerpen, Eindhoven, Venlo, Duisburg und Dortmund bis nach Bad Oeynhausen führt. Damit zählt die A 40 zu den größten Verkehrsadern.