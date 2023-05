Auszeichnung für Grundschule im Ökodorf Martinusschule Rheurdt fördert die Vielfalt

Für die Auszeichnung hatte das gesamte Kollegium in den vergangenen beiden Jahren engagiert am Projekt „Kinder und Jugendliche in ihrer Vielfalt fördern – Unterricht fokussiert auf individuelle Förderung weiterentwickeln“ gearbeitet. Themen sind unter anderen die Team-Entwicklung im Kollegium, Identifizierung von Potenzialen und Interessen sowie die Fähigkeit, Potenziale der Schülerinnen und Schüler zu fördern und kompetenzorientiert zu unterrichten.