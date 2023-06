Auszeichung für Rheurdt „Hellste Leuchte“ für schnelle Laternenreparatur

„In Rheurdt wurden im relevanten Zeitraum, dem Jahr 2022, besonders viele Meldungen der Kategorie defekte Beleuchtung gelöst“, schreibt Theresa Lotichius als Geschäftsführerin der „wer denkt was GmbH“ aus dem hessischen Darmstadt, die diese Auszeichnung unter dem Namen „Saubermacherstadt“ verleiht. Die „wer denkt was GmbH“ vergab in drei weiteren Kategorien Auszeichnungen. Heppenheim an der Bergstraße belegte den ersten Platz bei der Sauberkeit. Die Stadt in Südhessen habe eine überdurchschnittliche Lösungsquote, wenn Anliegen zur Sauberkeit gemeldet würden, heißt es in der Urteilsbegründung. Bernkastel-Kues gewann in der Kategorie Reaktionsheld. In der Verbandsgemeinde an der Mosel sei so schnell wie in keiner anderen Kommune angefangen worden, wenn ein Bürgeranliegen zu erledigen sei, nachdem dieses gemeldet sei. In der Kategorie Lösungsblitz gewann Bedburg an der Erft. Die Bürgeranliegen, die über das Portal Mängelmelder.de eingegangen seien, seine in dieser rheinischen Stadt am schnellsten behoben worden.