Feuerwehr in Rheurdt : Sieben auf einen Streich bei der Feuerwehr Rheurdt

Rheurdt Sieben Anwärterinnen und Anwärter haben nun ihren ersten Ausbildungsabschnitt bei der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt erfolgreich bestanden.

Insgesamt sieben Anwärterinnen und Anwärter der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt sind mit ihrem bestandenen ersten von insgesamt vier Ausbildungsmodulen der Grundausbildung in die ehrenamtliche Feuerwehrlaufbahn gestartet. Am Donnerstagabend legten Philipp Zimmermanns, Luis Hoeps und Philippe Kumbier (alle Rheurdt) sowie Yvonne Thier, Nico Elbers, Max Pascheka und Max Hoyer (alle Schaephuysen) mit Bravour ihre theoretische Prüfung ab. Stellvertretend für alle Kameradinnen und Kameraden gratulierte Wehrleiter Markus Jansen den Absolventinnen und Absolventen herzlich.

Leider stand auch dieser Lehrgang deutlich unter dem Vorzeichen der Corona-Pandemie. Nicht nur, dass der Lehrgang aufgrund des Pandemiegeschehens einige Monate später beginnen musste und alle theoretischen Ausbildungseinheiten per Videokonferenz abgehalten werden mussten; auch der praktische Austausch innerhalb der Ausbildungsgemeinschaft litt in diesem Jahr besonders. Alle vier Module der Grundausbildung werden in einer Ausbildungskooperation zwischen den Feuerwehren Kamp-Lintfort, Issum, Kerken und Rheurdt gemeinschaftlich durchgeführt. Hierbei lernen die Teilnehmenden eigentlich die umliegenden Standorte und vor allem auch die benachbarten Einsatzkräfte kennen, treten in wertvollen Kontakt und machen Feuerwehrbekanntschaften, die teils fürs Leben halten.