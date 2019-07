Christel Raupach organisiert Kultur-Touren : Die Rheurdter Busverbindung zur großen Bühne

Das traurige Ende naht: Luiza Fatyol (Juliette) und Ovidiu Purcel (Roméo) in „Roméo et Juliette“ von Charles Gounod. Foto: Oper Düsseldorf/Hans Jörg Michel

Rheurdt Christel Raupach organisiert seit einem Vierteljahrhundert Besuche in Oper, Theater und Ballett, Hin- und Rückfahrt inklusive.

Drei Stunden und fünf Akte für die Liebe: Wie es wohl werden wird, jenes Werk von Charles Gounod, der das Drama um Romeo und Julia auf die Opernbühne bringt? „Da bin ich mal gespannt“, sagt Christel Paupach und gesteht: „Das wird auch mich eine Premiere.“ Das will schon etwas heißen. Schließlich versammelt die 79-Jährige seit einem Vierteljahrhundert all jene aus Rheurdt, die Oper, Ballett und Theater lieben. 44 Bühnenbegeisterte waren es immerhin in der vergangenen Saison; darunter sind nur sieben, acht Männer. „Und auch für die kommende Spielzeit habe ich bereits wieder zahlreiche Anmeldungen“, freut sich Christel Raupach.