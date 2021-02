Feuerwehr Rheurdt : Auf Ketten zum Kollaps

Rheurdt Die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt unterstützt den Rettungsdienst im derzeitigen Schnee-Chaos als „First Responder“.

Und so griff die Leitstelle Kleve bereits mehrmals in dieser Woche auf die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt als Schnelleingriffstruppe zurück. Neben einem Notruf zu einer gestürzten Person und einer Person mit Herzinfarktsymptomatik wurde die Mannschaft auch zu einer Reanimation alarmiert. In allen drei Fällen wurden die Patienten nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Dass die Feuerwehr etwaige Zusatzaufgaben übernehmen kann, ist den breiten Kompetenzfeldern zu verdanken, die innerhalb der rund 80-köpfigen ehrenamtlichen Mannschaft vertreten sind. Viele der Einsatzkräfte üben nämlich hauptamtlich einen einschlägigen medizinischen oder pflegerischen Beruf aus, der ihnen in ihrem Ehrenamt zugutekommt. Das First-Responder-Modell ist in der Gemeinde Rheurdt grundsätzlich kein neues. Bereits seit einigen Jahren leisten einige speziell geschulte Bürger, darunter auch Einsatzkräfte der Feuerwehr oder des DLRG Ortsverbandes, ihren Dienst als sogenannte „Mobile Retter“. Ihr gehören derzeit neun Mitglieder an; weitere fünf Interessierte, die sich infolge eines Aufrufs der Feuerwehr im Herbst 2020 meldeten, warten derzeit auf Ihre Ersteinweisung. Wer sich bei der Initiative „Mobile Retter“ oder bei der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt engagieren möchte, kann sich formlos unter der Mail-Adresse mitmachen@feuerwehr-rheurdt.de melden.