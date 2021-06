Klimaschutz in Rheurdt : Grüne wollen Förderung für Solaranlagen

Rheurdt Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen machen sich für die Einführung eines Förderprogramms für Solaranlagen in der Gemeinde Rheurdt stark.

Verschiedene Kommunen, kleine wie große, in NRW hätten sich dazu entschieden, Solaranlagenförderprogramme für ihre Bürger ins Leben zu rufen, heißt es in einem Antrag für den nächsten Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung am 24. Juni.

Das im Haushalt vorgesehene Budget für diese Förderung solle nach Wunsch der Grünen 120.000 Euro betragen. Wenn dieses Budget ausgeschöpft ist, soll im betreffenden Jahr keine weitere Förderung gewährt werden. Nicht ausgeschöpftes Budget soll ins Folgejahr übertragen werden. Die Grünen schlagen vor, für das 2021 mit einem Sonderbudget von 60.000 Euro im Juli zu starten. Auch im ersten Treffen des Klimaschutzbeirates der Gemeinde Rheurdt am 12. Mai sei das Thema „Förderprogramme für Solaranlagen in Rheurdt“ von informierten Bürgerinnen und Bürgern angesprochen und auf ähnliche Programme in anderen Kommunen verwiesen worden. Es sei also zu erwarten, dass auch der Beirat eine entsprechende Empfehlung aussprechen würde.