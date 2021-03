Anne Schary verlässt Rheurdt : Neuer Standort für Künstlerin Anne Schary

Rheurdt Die Künstlerin Anne Schary schließt ihr Atelier in Rheurdt auf der Rathausstraße und richtet sich im Schirrhof in Kamp-Lintfort ein.

Dann kam Corona und damit Lookdown-Phasen. „Ich schließe mein Atelier nicht aus wirtschaftlichen Gründen oder weil in Corona-Zeiten kein bis kaum Publikumsverkehr erlaubt war. Es sind definitiv andere Gründe, die mich zu diesem Schritt veranlasst haben“, betont die Künstlerin. In Rheurdt stießen ihre Arbeiten, einmal die Malerei und dann die professionelle Goldschmiedearbeiten aus eigener Werkstatt, auf Interesse, wie die Atelierbesuche und der Umsatz zeigten.

Sie wird im Schirrhof, in Höhe des ehemaligen Laga-Geländes, in Kamp-Lintfort die fünfte Kunstschaffende im Bunde sein. Bereits im Dezember wurden dort die Räumlichkeiten fertiggestellt und die Schlüssel an die neuen Mieter übergeben, die ihre Ateliers einrichteten. Für Anne Schary ist es ein Wiedersehen mit Kollegen und Kolleginnen, da sie vor ihrem Wechsel nach Rheurdt in der Hochschulstadt, auf dem Klostergelände Kamp, ihr Atelier hatte. Auch andere Räumlichkeiten hatte sie für ihren Wechsel aus Rheurdt ins Auge gefasst, entschied sich dann für Kamp-Lintfort und ein kollegiales Wiedersehen in einer Ateliergemeinschaft. „Ich bin gespannt auf den neuen Standort und auf mögliche gemeinsame Aktivitäten“, so Anne Schary.