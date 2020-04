Kunst in der Corona-Krise : Anne Schary richtet ihr Atelier in einer ehemaligen Metzgerei ein

Künstlerin und Goldschmiedin Anne Schary hat in Rheurdt eine neue Werkstatt für sich gefunden. Sie hat den Kamper Berg in Kamp-Lintfort verlassen. Foto: Anne Schary

Anne Schary geht in Rheurdt „zurück auf Start“. Ihre bisherige Wirkungsstätte am Kamper Berg hat sie verlassen.

Rheurdt Die Künstlerin Anne Schary hat Rheurdt für sich entdeckt und will im Frühsommer oder später an den neuen Standort, Rathausstraße 25, einladen. Geschichte ist ihre bisherige Wirkungsstätte, die Goldschmiede-Werkstatt auf dem Kamper Abteiberg. In der ehemaligen Metzgerei an der Rathausstraße laufen derzeit erste Umbauarbeiten inklusive Brandschutzauflagen für ihre Goldschmiede. Ihr Malatelier bleibt an seinem Standort in Asberg.

„Für mich ein ganz spannender Abschnitt“, sagt die 53-Jährige. Den Takt gibt allerdings die Corona-Krise vor. „Wir werden das Ladenlokal einrichten und dann still eröffnen“, so ihre ungefähre Planung. Wie sie die Räumlichkeiten mit ihrem Mann Jörg gestalten will, wie die Beleuchtung ihre Arbeiten in Szene setzen soll, ist hingegen ganz konkret. Ideal ist für sie die Ladenfront, weil sie als Ausstellungsfläche ihrer Arbeiten dient. Dabei spielte ihr in der Corona-Zeit eher der Zufall in die Hände, als eine Besucherin von Rheurdt schwärmte und sie auf ein leerstehendes Ladenlokal hinwies. Die Eigentümerin zeigte sich begeistert über die Pläne. „Gerade mal sieben Kilometer bin ich von Kamp entfernt“, so Scharys Berechnung.

Eine Entfernung, die dem gut funktionierenden Netzwerk der Kunstschaffenden rund um Kamp-Lintfort zumutbar ist, wie auch den Kunstfreunden, die ihre Ausstellungen besuchen. Schon jetzt fühlt sie sich in Rheurdt wohl und spricht von behütet. Vorstellen könnte sie sich dort auch eine Form von Künstlerstammtisch. Schary: „Rheurdt fühlt sich gut an.“ Denkbar wäre auch ein anderer Standort gewesen. „Der hätte allerdings meine Präsenz mit geregelten Geschäftszeiten vorausgesetzt“, so die Künstlerin, die sich in den ersten drei Monaten des Jahres in ihre kreative Malphase begibt und sich komplett und konsequent in die Arbeit vertieft. Während der Umbau- und Einrichtungsphase pflegt sie den Kontakt über die sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Sie präsentiert ihre neuen Projekte.

„Meine Arbeit lebt von der persönlichen Beziehung. Kommunikation ist jetzt richtig wichtig. Die Corona-Zeit ist auch eine Phase der Besinnung, denn alles Bestehende ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen“, sagt sie. Umgangssprachlich hat sich der Begriff „dynamische Situation“ festgesetzt, den sie als treffend empfindet. „Wie die Menschen die Situation annehmen, ist schon beeindruckend“, sagt Anne Schary, die sich Gedanken zu möglichen Werkstattbesuchen und Ausstellungen macht. „Corona bleibt. Wir müssen alle umdenken und den Umgang miteinander neu lernen. Vorstellen könnte ich mir, mit Abstandsregelung eine gewisse Personenzahl in die Ausstellung zu lassen. Es gibt keine Erfahrungswerte.“