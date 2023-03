Angebot für Kinder aus Rheurdt Anmeldung für Stadtranderholung beginnt bald

An Mädchen und Jungen aus Rheurdt, Issum, Kerken, Straelen, Wachtendonk und Weeze richtet sich die Aktion „Huck-Ale-Le“ am Eyller See in Kerken. An „FiHuHo“ in Kalkar-Wissel können Kinder aus Bedburg-Hau, Kalkar, Kranenburg, Rees oder Uedem teilnehmen. Weitere Informationen zur Online-Anmeldung und Neuigkeiten zu den Programmen finden Kinder und Eltern auf den Internetseiten www.fingerhutshof-wissel.de („FiHuHo im Sommer“) beziehungsweise www.jugendzeltplatz-eyll.de („Stadtranderholung“).