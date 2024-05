Hörakustik am Niederrhein Amplifon ist erstmals auch in Rheurdt vertreten

Amplifon ist bei vielen Menschen als Weltmarktführer für Hörlösungen und -services bekannt. Durch die Akquisition der Hörwelt Duisburg GmbH ist Amplifon nun um elf Fachgeschäfte gewachsen und hat damit einen weiteren Schritt in Richtung der deutschen Marktführerschaft getan. Durch diese Übernahme in Nordrhein-Westfalen verstärkt Amplifon Deutschland seine Präsenz in Duisburg und Moers und ist erstmals auch in Rheurdt und Geldern vertreten.