Girls‘ Day/ Boys‘ Day : Aktionstag für Mädchen und Jungen beim Kreis

Drei junge Auszubildende nutzen aktuell die Möglichkeit der Teilzeitberufsausbildung bei der Kreisverwaltung Kleve: (vorne sitzend) die Auszubildenden Julia Hübner, Jennifer Moll und Laura Andrzejewski: (dahinter stehend) Susanne Schultze-van Acken (li) und Sandra Poschlod-Grause als Beauftragte für Chancengleichheit / Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Kleve (re.). Foto: Kreis Kleve Foto: Kreis Kleve

Rheurdt Der Girls‘ Day und Boys‘ Day am 28. April räumt mit Rollenklischees im Arbeitsleben auf. Mädchen können dann „typische“ Männerberufe kennenlernen, Jungen können in Berufe blicken, die sonst traditionellerweise eher „weiblich“ besetzt sind.

Endlich wieder Girls’ Day und Boys‘ Day in der Kreisverwaltung Kleve. Nach coronabedingter Pause des Präsenzangebotes beteiligt sich die Kreisverwaltung Kleve wieder am bundesweiten Aktionstag und möchte mit klassischen Rollenbildern aufräumen. Mädchen sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Talente für technische Berufe zu entdecken. Jungen sollen in Bereiche Einblick erhalten, die traditionell eher in weiblicher Hand sind.

So haben junge Menschen im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren am 28. April die Gelegenheit, einen Tag lang in die Bereiche Vermessungstechnik, Digitalisierung, Rettungsdienst und Soziales hinein zu schnuppern.

Im Bereich der Vermessung zum Beispiel wird am Aktionstag zunächst eine interessante, durch Filmbeiträge ergänzte theoretische Einführung durchgeführt, um dann später im Freien mit modernen Vermessungsinstrumenten die Theorie durch „learning by doing“ auszuprobieren. Und auch die anderen Bereiche sind alles andere als langweilig. Spannende Eindrücke in die Arbeitswelt sind garantiert.

Begrüßt werden die jungen Besucher durch die Gleichstellungsbeauftragte Sandra Poschlod-Grause und ihre Stellvertreterin Susanne Schultze-van Acken. Gezeigt werden dann auch kurze, informative Filme, die Ausbildungsberufe bei der Kreisverwaltung vorstellen. Abrufbar sind diese Videos jederzeit auf www.kreis-kleve.de (Suchbegriff „Gleichstellung“) oder auf der Facebook-Seite des Kreises.

Für Fragen zum Girls‘ Day/ Boys‘ Day steht die Gleichstellungsbeauftragte telefonisch unter 02821 85-542 oder per Mail an gleichstellungsbeauftragte@kreis-kleve.de zur Verfügung.

Die Anmeldung für den Aktionstag erfolgt online über den Girls‘Day/Boys‘Day-Radar unter www.girls-day.de und www.boys-day.de.

(RP)