Lions Rheurdt : Bewegen für den guten Zweck

Rheurdt Der Lions Club Rheurdt/Niederrhein unterstützt die Aktion „Bewegen hilft“. Dazu sollen bis zum 29. August alle erlaufenen oder erradelten Kilometer der Löwinnen gezählt werden.

Mit der Aktion „Bewegen hilft“ verfolgt Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein, bereits seit acht Jahren das Ziel, den Spaß am Sport und an der Bewegung mit konkretem sozialem Engagement vor Ort zu verbinden. Seit 2013 konnten so mit weit über 650.000 Euro an Spendengeldern die Arbeit von mehr als 70 sozialen und karitativen Einrichtungen am Niederrhein unterstützt werden. Mit dem Spendenerlös von „Bewegen hilft 2021“ will Lohmann in diesem Jahr insgesamt 20 soziale und karitative Einrichtungen unterstützen. Vom 14. August bis zum 2. September finden dazu zahlreiche Aktionen am gesamten Niederrhein statt.