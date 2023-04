Aktion in Rheurdt Eine Nacht unter freiem Himmel verbringen

Der Awo-Bahnhof Rheurdt ruft gemeinsam mit den anderen Jugendzentren im Kreis Kleve dazu auf, eine Nacht im Freien zu schlafen. „Einfach mal raus aus dem Alltag, etwas Spannendes erleben und sich vielleicht mit anderen Familien oder Freunden zusammenschließen, um einen schönen gemeinsamen Abend unter freiem Himmel zu verbringen“, schildert das Sabrina Kleinen, Leiterin des Awo-Bahnhofs. „Im eigenen Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon und so weiter, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.“ Damit keine Langeweile aufkommt, bietet der Awo-Bahnhof wie jedes teilnehmende Jugendzentrum erneut eine „Überraschungs-Outdoortüte“ an – „voll mit Ideen zur Gestaltung der Abenteuernacht“. „Infos zur Anmeldung für eine Outdoortüte erhaltet ihr ganz bald in eurem Jugendzentrum vor Ort oder auf dessen social media Kanälen“, so Kleinen weiter.