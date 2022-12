Engagement in Rheurdt Arbeitskreis plant für das neue Jahr

Bildung und Gesundheit sind besonders wichtig – von daher freuen sich die Mitglieder des Arbeitskreises Eine Welt Rheurdt auch in 2022 darüber, dass sie mit Spenden in Höhe von 10.000 Euro die Bevölkerungsgruppe der Mangyanen auf der philippinischen Insel Mindoro unterstützen konnten. Der Arbeitskreis Eine Welt arbeitet seit vielen Jahren mit der Action Medeor zusammen und unterstützt ein Projekt auf den Philippinen: Auf der Insel Mindoro wurden die dort lebenden Ureinwohner – die Mangyanen – im Laufe der letzten Jahrhunderte verdrängt und leben nun dort benachteiligt. Das Rheurdter Projekt unterstützt die Mangyanen über die Action Medeor mit notwendigen Medikamenten. Die Versorgung vor Ort übernehmen Schwestern des Ordens „Franciscan Missionaries of Mary“.