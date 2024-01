Erste Lebensdekade in Rheurdt Rheurdterin Agnes Minten feierte ihren 100. Geburtstag

„Als ich geboren wurde, war es spiegelglatt. Unser Nachbar, Schneidermeister Hoesemans, ist zu Fuß nach Rheurdt gelaufen, um eine Hebamme zu holen. Als die beiden dann in Schaephuysen angekommen waren, war ich schon geboren, wie mir erzählt wurde.“ – Mit diesen Sätzen blickt Agnes Minten auf den 9. Januar 1924 zurück, der Tag, an dem sie zu Hause von Katharina Theis an der Vluyner Straße geboren wurde. Am vergangenen Samstag feierte sie in der Gaststätte Hauser in Schaephuysen ihren 100. Geburtstag – es ist der erste 100. Geburtstag, der je in der Gemeinde gefeiert wurde.