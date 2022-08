Richtfest in Rheurdt : Abend der Feuerwehr auf der Gerätehaus-Baustelle

Bürgermeister Dirk Ketelaers (am Rednerpult) begrüßte die Gäste des Abends der Feuerwehr. Foto: Galka

Rheurdt Der Rohbau des neuen Gerätehauses des Löschzugs Rheurdt steht. Das wurde mit einem besonderen Richtfest gefeiert. Mitglieder aller Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde trafen sich zum gemütlichen Beisammensein. Einige nicht alltägliche Auszeichnungen wurden im Laufe des Abends vorgenommen.

Richtfest und ein „Abend der Feuerwehr“ sind an der Baustelle des neuen Gerätehauses der Löscheinheit Rheurdt gefeiert worden. Rund 140 Angehörige aller Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr waren der Einladung von Bürgermeister Dirk Ketelaers und Feuerwehrleiter Markus Gehrmann gefolgt, außerdem Mitglieder der Ratsfraktionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, sowie Ehrengäste.

Locker, gemütlich, informell ging es an dem Abend zu. Ein Richtkranz hing unter der Decke, Stehtische luden zum Plaudern ein, für Musik war gesorgt, und auch ein Zimmermann war zugegen, der einen Richtspruch mit einem Glas Schnaps an die Gäste richtete, ehe er das Schnapsglas an der Fassade zerschellen ließ.

„Das ehrenamtliche Engagement unserer Feuerwehr ist unbezahlbar“, sagte Dirk Ketelaers. „Umso mehr sind wir stolz, eine derart leistungsfähige Feuerwehr in der Gemeinde und bald auch ein so modernes Gerätehaus im Ortsteil Rheurdt zu haben.“ Ketelaers hatte vor rund einem halben Jahr die Idee zum abteilungsübergreifenden Abend der Feuerwehr im Baustellen-Ambiente. Um die Organisation kümmerte sich eine Arbeitsgruppe der Feuerwehr in Abstimmung mit der Verwaltung.

„Dass es in unserer Feuerwehr immer wieder so viele engagierte Kameradinnen und Kameraden gibt, die sich über ihren regulären Dienst hinaus für unterschiedliche Projekte einsetzen, erfüllt mich mit Stolz“, bekräftigte Wehrleiter Markus Gehrmann.

Mitglieder einer sechsköpfigen Arbeitsgruppe, die den Bau des Gerätehauses mit fachlichen und praktischen Tipps begleiteten, wurden geehrt: Sie erhielten einen originalen Klinkerstein des Neubaus mit einer persönlichen Gravur. Eine seltene Auszeichnung erhielt der 89-jährige Ehrenkamerad Helmut. Kreisbrandmeister Reiner Gilles ehrte ihn stellvertretend für den Deutschen Feuerwehrverband für 70-jährige Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Ebenfalls selten und besonders: Alle drei diesjährigen Träger der Ehrennadel Gemeinde Rheurdt kommen aus den Reihen Feuerwehr Rheurdt. Bürgermeister Ketelaers verlieh die Ehrennadel in Gold an Klaus Tißen und Hans-Jakob Gilbers, beide seit Jahrzehnten engagierte Mitglieder der Abteilung Feuerwehrmusik. Matthias Rickers, ebenfalls Spielmann und auch jahrelang Löscheinheitsführer, erhielt die Ehrennadel in Silber. Doch auch diejenigen, die indirekt die Freiwillige Feuerwehr unterstützen, standen am Abend der Feuerwehr im Rampenlicht – allen voran Sebastian Ingendahl, Geschäftsführer eines örtlichen Elektrobetriebes. Zum Ende des Abends bat Markus Gehrmann den Ehrengast auf die Bühne, um ihm zum allerersten Mal die Plakette „Partner der Feuerwehr“ des Deutschen Feuerwehrverbandes zu verleihen.

Sebastian Ingendahl unterstützt das Ehrenamt schon seit mehr als zehn Jahren in besonderem Maße. Zwei seiner drei Mitarbeiter, Zugführer Michael Wienen und Gruppenführer Maik Härtlein, erhalten von ihrem Chef jederzeit Rückendeckung.

(RP)