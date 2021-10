Kriminalität : Betrüger erbeutet Schmuckschatulle

Rheurdt Ein Mann gab sich als Stadtwerkemitarbeiter aus, um in die Wohnung einer 79-jährigen Rheurdterin zu gelangen. Der Täter stiehlt eine Schmuckschatulle und flüchtet anschließend.

Aktuell häufen sich die Meldungen über Betrugsfälle am Niederrhein. Sowohl am Telefon als auch direkt an der Haustür versuchen die Trickbetrüger die Gutgläubigkeit der meist älteren Opfer auszunutzen. So auch in einem Fall, der sich bereits am 6. Oktober abspielte, der Polizei jedoch erst jetzt bekannt wurde. Dabei wurde eine 79-jährige Rheurdterin Opfer eines Betrügers, der sich als falscher Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und sich so Zugang zu ihrer Wohnung an der Bahnstraße verschafft hatte.