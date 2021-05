Förderung für Rheurdter Vereine : Geld vom Land für Rheurdter Vereine

Rheurdt Der Tennis-Club Schaephuysen und der DLRG OG Rheurdt-Schaephuysen dürfen sich über je 15.000 Euro aus dem Sportstättenförderprogramm „Moderne sportstätten 2022“ freuen.

In Rheurdt dürfen sich Sportlerinnen und Sportler über gute Nachrichten freuen. In der aktuellen Förderrunde des Sportstättenförderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ fließen 30.000 Euro in den Kreis Kleve. Diese frohe Kunde brachte jetzt die CDU-Landtagsabgeordnete für den Südkreis Kleve, Margret Voßeler-Deppe, aus Düsseldorf mit.

Voßeler-Deppe betont: „Ich freue mich sehr, dass der Tennis-Club Schaephuysen und der DLRG-OG Rheurdt-Schaephuysen nun die Möglichkeit haben, eine moderne und bedarfsgerechte Sportstätte anzubieten. Nachdem in den vergangenen Legislaturperioden unter Rot-Grün die Investitionen in unsere Sportstätten stockten, hat die NRW-Koalition mit dem Sportstättenförderprogramm ein deutliches Zeichen gesetzt und stärkt so NRW weiterhin als Sportland Nummer 1.“ Mit dem Förderbescheid können die Verantwortlichen des Tennis-Clubs Schaephuysen und der DLRG-OG Rheurdt-Schaephuysen nun mit den Arbeiten beginnen. Der Tennis-Club Schaephuysen erhält 15.000 Euro vom Land für die Modernisierung aller Holzinstallationen am Clubhaus. Die Gesamtkosten betragen 17.000 Euro. Die DLRG-OG Rheurdt-Schaephuysen erhält ebenfalls 15.000 Euro für die Modernisierung der Elektro- und Wasserversorgung. Hier betragen die Gesamtkosten: 20.267 Euro.