Mobiles Angebot in Rheurdt : 193 Impfungen beim Martinsmarkt

Rheurdt Das mobile Angebot des Kreises wurde in Rheurdt bestens angenommen. Bürgermeister Dirk Ketelaers zeigte sich stolz und dankbar. Jede Impfung sei wichtig, betonte er.

Spontan erklärte sich der Mediziner Patrick Stais bereit, bei der Impfaktion zu helfen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Hinzu kam das routinierte wie engagierte Impfteam, so dass alle Impfwilligen die gewünschte Dosis bekommen konnten.

Mit Erlass des Landes vom 9. November sind ab sofort Auffrischimpfungen möglich. Termine werden mit dem neuen Impfkonzept für Drittimpfungen noch koordiniert. Minister Laumann verspricht sich gerade von den mobilen Impfstellen, ergänzend zu den Hausarztpraxen, noch mehr Schwung. „Für die kommenden Monate ist der Impffortschritt von zentraler Bedeutung. Hier müssen wir an Geschwindigkeit zulegen“, so Laumann in der jüngsten Pressemitteilung. Impffähig ist jede Person für die Erst- und Zweitimpfung ab dem zwölften Lebensjahr, heißt es weiter in der Mitteilung vom Kreis Kleve.

Noch im Dezember will der Kreis Kleve einen weiteren Termin in Rheurdt anbieten. Möglich ist am Montag, 29. November, 15 bis 18 Uhr, die Erst- oder Zweitimpfung gegen das Corona-Virus in Nieukerk in der Turnhalle, Dennemarkstraße 11.