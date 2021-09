Frisch gemähte Wiese lockt die Vögel an : 17 Störche machen Rast in Rheurdt-Lind

Aus sicherer Entfernung fotografierte Norbert Weyers einige der Störche, die auf der frisch gemähten Wiese nach Futter suchten. Foto: Norbert Weyers

Rheurdt Die Schreitvögel stärkten sich auf einer Wiese offenbar für ihre lange Reise. „Sie fanden einen reich gedeckten Tisch mit Mäusen und Fröschen vor“, sagt Anwohner Norbert Weyers. Immer wieder tauchen Störche im Gemeindegebiet auf. Eine so große Gruppe wurde bisher aber kaum gesichtet.

Da staunte Norbert Weyers in Lind nicht schlecht. Beim Blick in die Felder am Mittwoch Nachmittag entdeckte er gleich 17 Störche und machte umgehend Fotos. „Das war ein richtiges Naturschauspiel“, freut er sich. Dass auf den weiten Feldern rund um Rheurdt, Schaephuysen und der Bauernschaft Lind sich gerne Reiher aufhalten, ist bekannt. „Aber Störche in dieser hohen Anzahl, die sich direkt auf der Wiese vor meiner Haustür niederlassen, das habe ich noch nicht erlebt.“

Bauer Troost mähte die Wiese und die Störche zeigten sich als wahre Schreitvögel: „Sie folgten dem Trecker in sicherem Abstand und fanden einen reich gedeckten Tisch mit Mäusen und Fröschen vor. Man konnte genau beobachten, wie sie die Nahrung aufnahmen und schluckten.“ Dass die Störche in so hoher Anzahl zu sehen sind, hat wohl mit ihrem Weg gen Süden zu tun. Bis Ende August sammeln sie sich, um gemeinsam in wärmere Gefilde zu ziehen.

Die Gemeinde Rheurdt scheint für Störche interessant zu sein. Zu erinnern ist an Störchin „Luzie“, die zu Jahresbeginn in Schaephuysen einen Zwischenstopp einlegt und sich mit Hähnchenfleisch verwöhnen lässt. Fast täglich sitzt sie dann auf einer Straßenlaterne und beobachtet ihr Umfeld, bevor sie gestärkt weiterfliegt. Für Schlagzeilen sorgte auch ein junges Storchenpaar, dass den Horst am Reitplatz bezog. Doch vermutlich die Unerfahrenheit mit dem Brutgeschäft führte zum Tod des Nachwuchses. Groß war die Enttäuschung bei Storchenfreunden. Es wäre der erste Storchennachwuchs in Rheurdt seit der Nachkriegszeit gewesen.

Bei Norbert Weyers sorgte der Anblick am Mittwoch für Freude pur. „Schaephuysen hat Luzie, Rheurdt wird vielleicht wieder im nächsten Jahr ein brütendes Storchenpaar haben. Aber dass gleich 17 Störche sich bei uns auf der gemähten Wiese versammelt haben, um sich auf den Weg gen Süden zu machen, das zeichnet eben Lind aus“, so Weyers mit einem Augenzwinkern zum Abflugsort.

(sabi)