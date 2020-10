Kirche und Lesen in Rheurdt : 150 Jahre Rheurdter Bücherei: Jubiläumsfeier wird 2021 nachgeholt

Rheurdt Mit Hilfe der Gemeindehistoriker Theo Mäschig und Steffen Geiling hat Karin Sandmann, Mitarbeiterin in der katholischen Bücherei, eine kleine Chronik der Bücherei verfasst. Im Jahr 1870 wird die Bücherei erstmals erwähnt.

Mit Hilfe der Gemeindehistoriker Theo Mäschig und Steffen Geiling hat Karin Sandmann schon mal eine kleine Chronik der Bücherei verfasst – soweit dies die spärliche Quellenlage zulasse. „Es gibt viele weiße Flecken in der Geschichte“ sagt sie. „Seit 1845 gibt es den katholischen Borromäusverein, der Büchereien gründet und unterstützt. Für das Jahr 1870 wird in den Dokumenten des Bistums Münster bei diesem Borromäusverein für eine Bücherei in Rheurdt eine erste Beitagszahlung vermerkt: ,34,15 Thaler‘“, berichtet Sandmann. „Es sieht so aus, als sei diese Zahlung für eine nicht-öffentliche Bücherei geleistet worden. Genaueres über diese Anfänge ist leider nicht bekannt.“ Eine echte öffentliche Bücherei scheint es erst viel später gegeben zu haben: „In einem Schreiben des damaligen Bürgermeisters an den Landrat in Moers vom 23. April 1934 wird die ,Borromäus-Bibliothek Rheurdt‘ tatsächlich als öffentliche Volksbücherei erwähnt – ihr Leiter war damals Kaplan Steinrötter.“ Die Bücherei war 1934 in einem Raum der Kaplanei untergebracht, später dann im alten Pfarrsaal, der im Krieg zerstört wurde. Am Ende des Zweiten Weltkrieges hatte die Bücherei rund 1000 Bücher. Sandmann: „Vor dem Krieg waren es noch mehr gewesen. Die Gestapo hatte 220 Bücher beschlagnahmt, angeblich für verwundete Soldaten. Nach dem Krieg wurden dann weitere 20 bis 50 Bücher zur Ausmerzung des NS-Schrifttums entfernt.“ Die Bücherei wanderte nach Kriegsende weiter ins Schwesternheim (Nikolausstift). Nach Fertigstellung des neuen Schulgebäudes am Schulweg wurde die Bücherei im Jahr 1946 dort im Keller untergebracht. Inzwischen war aber der Buchbestand, vor allem durch den Einsatz von Kaplan Buddenkotte, so gewachsen, dass auch der im übrigen feuchte Keller nicht ausreichte. Im November 1967 konnte dann der Neubau an der Kirchstraße bezogen werden. Die Bücherei bekam den Namen „Volks- und Jugendbücherei Rheurdt“, Leiterin wurde „Fräulein“ Johanna Evers. Der Bücherbestand war inzwischen auf mehr als 3000 Exemplare angewachsen. So viele seien es ungefähr auch heute, sagt Sandmann. Allerdings werde der Bestand stetig erneuert und Altes aussortiert. Die Bücherei ist bis heute in kirchlicher Trägerschaft. Karin Sandmann ist eine von neun Frauen im Team um Leiterin Karin Trost.