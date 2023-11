In der St.-Hubertus-Kirche Schaephuysen 13 Jugendliche werden am Dienstag gefirmt

Rheurdt · Mit der Firmung stärken die Gläubigen ihre Verbindung zu Gott. In der Kirche St. Hubertus in Schaephuysen wird dieser Anlass am 7. November feierlich begangen. Wer gefirmt wird.

06.11.2023, 15:30 Uhr

Der Ort des Geschehens: In der Hubertuskirche in Schaephuysen werden Jugendliche am 7. November gefirmt. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Das Motto der diesjährigen Firmvorbereitung lautet „Connected“ (auf Deutsch: Verbunden). Dabei war es in der Vorbereitung egal, ob sich die Firmlinge aktuell mit Gott „connected“ oder von ihm „disconnected“ (auf Deutsch: Getrennt) fühlten. Es sollte klar werden: Gott ist immer für jeden „online“, also quasi auf Sendung. Er ist niemals im Funkloch, seine Erreichbarkeit ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche gesichert. Zur Firmung kommt Weihbischof Rolf Lohmann in die Pfarrgemeinde, um den Jugendlichen das Firmsakrament zu spenden. Die Firmfeier beginnt um 17 Uhr in der St.-Hubertus-Kirche in Schaephuysen. Folgende Jugendliche werden gefirmt: Sina Arden, Wim Baumeister, Karen Dragomir, Jake Everts, Lara Haever, Henri Hoppmann, Pia Kibben, Vincent Kleine-Grefe, Nelia Pinto-Strohhäusl, Jan Rickers, Leonard Rögels, Louis Tophofen und Finja Vermaßen. Alle Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Hubertus sind herzlich dazu eingeladen, die Firmung mitzufeiern. Das Firmteam besteht aus Pastor Norbert Derrix, Dennis Kesch, Andrea Reinders, Katharina Osten, Lutz Holtappels, Claudia Dragomir, Mia Spetzius, Jana Wienes und Lena Baumann. Die Firmung ist eines der sieben Sakramente der katholischen Kirche. Der Begriff stammt von dem lateinischen Wort „confirmatio“ ab. Das bedeutet „Bestärkung“ oder „Bekräftigung“. Die Gefirmten bestätigen mit der Firmung das Taufversprechen, das ihre Eltern und Paten bei der Taufe für sie abgegeben haben und bekräftigen somit ihren Glauben an Gott. Die Firmung stellt aus theologischer Sicht die Vollendung der Taufe dar.

(lst)