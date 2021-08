Vereinsleben in Rheurdt : Viele Neuerungen im Jubiläumsjahr

Rheurdt Der Reit- und Fahrverein Tönisberg-Schaephuysen feiert den 100. Geburtstag – wenn auch anders als geplant. Das große Jubiläumsturnier musste ausfallen, statt dessen wird nun der Reitplatz dank vieler Helfer auf Vordermann gebracht.

Dennoch steckte man nicht den Kopf in den Sand, sondern nutzte die Zeit, um die Vereinsanlage auf Vordermann zu bringen. So arbeitete ein fleißiges Helferteam rund um Sportwart Thomas Lehnardt zum Saisonstart an der um das Vereinsgelände gelegenen Geländestrecke und schuf hier zahlreiche neue Hindernisse, um nun optimale Trainingsbedingungen zu bieten. Momentan arbeitet wieder ein Helferteam auf dem Vereinsgelände am Sportplatz in Schaephuysen, denn mit Hilfe von Fördermitteln wird nun unter anderem die Bewässerungsanlage des Dressur- und des Springplatzes erneuert. „Dies ist wirklich eine tolle Neuerung, denn so können wir unsere Plätze noch gezielter bewässern und schaffen so beste Trainingsbedingungen und für das nächste Jahr auch hoffentlich wieder beste Wettkampfbedingungen für unsere Reiter“, so Sportwart Thomas Lehnardt.