Revierkampf in Neukirchen-Vluyn: Bussard attackiert eine Joggerin.

Neukirchen-Vluyn Es geschah frühmorgens auf der Vluynbuscher Straße / Heisterweg. Nabu-Experte: Das Tier verteidigt seine Brut.

Die gute Nachricht: Nach einigen Wochen ist die Brut aus dem Gröbsten raus – und die Bussarde sind nicht mehr aggressiv. „Auch wir vom AS Neukirchen-Vluyn kennen im Frühjahr und Frühsommer solche Angriffe und Scheinangriffe von Bussarden rings um Neukirchen-Vluyn“, sagt Hans-Günther Zeutzius. Er koordiniert die Laufbetreuer des Ausdauer-Sportvereins. Und war bereits selbst das Ziel von Vogel-Attacken: „Mir ist es bislang drei Mal passiert, dass die Bussarde mich angeflogen haben. Allerdings waren es nur Scheinangriffe.“ Doch auch von Verletzungen bei Vereinskollegen habe er schon gehört. Meist komme es zu den Vorfällen bei Vluynbusch oder am Littardweg, an der Grenze von Neukirchen-Vluyn und der Gemeinde Rheurdt. Da es sich um ein ganz normales Verhalten der Tiere handele, seien ihnen die Läufer nicht böse. Man informiere sich aber untereinander. „Meist gehen die Bussarde nur auf einzelne Läufer los. An Menschen-Gruppen trauen sie sich offenbar nicht heran“, hat Zeutzius in all den Jahren beobachtet, in denen er schon auf Feld und Wald in Neukirchen-Vluyn unterwegs ist.