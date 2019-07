Retter aus Rheurdt bei Spenden-Doppelmarathon : Trotz Hitze und Blasen: Feuerwehrleute sammeln 10.000 Euro

Spendenmarsch der Feuerwehr: (vl.) Organisator Tim Scholz, Simon Galka aus Rheurdt und Frank Esser, Wachleiter der Feuerwehr Vluyn. Foto: Dirk Neubauer

Rheurdt. Zwei Kinderprojekte können sich freuen: „km4kids, firefighters and friends run for charity“ haben zahlreiche Spenden eingesammelt.

Beim Spendenmarsch von 13 Feuerwehrleuten am Wochenende sind mindestens 10.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Start war am Freitagmorgen in Weeze. Ihr Ziel, Krefeld, erreichten sie am Samstagabend. Dazwischen lagen zwei Tage Fußweg in voller, etwa 25 Kilogramm schwerer Ausrüstung. Zwei Marathondistanzen waren an zwei Tagen zu bewältigen. Zu den Teilnehmern gehörte Simon Galka von der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt: „Es kam uns nicht darauf an, uns als Helden in Feuerwehruniform zu präsentieren“, sagt Galka. „Wir wollten möglichst viele Spenden einsammeln.“ Dazu müsse man in Zeiten wie diesen möglichst viel Aufmerksamkeit erregen.

Die Charity-Aktion trägt den Namen „km4kids, firefighters and friends run for charity“. Das Geld aus diesem Doppel-Marathon geht an Paulinchen e.V., eine Initiative für brandverletzte Kinder, und das Stups-Kinderzentrum in Krefeld. Noch ist das Spendenkonto geöffnet – wer sich beteiligen möchte, kann dies auch jetzt noch tun; die Kontonummer steht am Ende des Berichts. Für die Feuerwehrleute um Simon Galka waren es überaus harte Bedingungen. Eigentlich, sagt er, habe alle gestimmt: Begleitung, Verpflegung, Organisation. Nur der einzige, nicht vorab festlegbare Faktor machte Probleme: das Wetter. Als die Gruppe am Freitag in Weeze aufbrach, erntete sie erstaunte Blicke: „Was bei der Hitze wollt ihr Euch auf den Weg machen?“ Je mehr über die Aktion in Zeitungen, Radio und Fernsehen berichtet wurde, desto mehr Menschen stoppten die Fußgänger für eine gute Sache und steuerten eine Spende bei.

Nach einem Hitzemarsch übernachteten die Feuerwehrleute von Freitag auf Samstag in der Feuerwache Vluyn – auf Feldbetten. Dort wurden sie durch Martinshörner, Blaulicht und einen Wassernebel empfangen. Am zweiten Tag musste Simon Galke bei Kilometer 53 ins Begleitfahrzeug: „Die Blasen machten mir zu schaffen. Jeder Schritt tat weh.“ Auch andere Teilnehmer hatten Blessuren erlitten, so dass sich die Marschierer abwechselten wie eine Staffel. Den Einmarsch in Krefeld erledigten dann alle zusammen wieder auf eigenen Füßen.