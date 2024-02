Musik in Neukirchen-Vluyn Restroom Singers kommen im März in die Kulturhalle

Duisburg/Neukirchen-Vluyn · Das Vokalensemble der Polizei Duisburg tritt am 9. März in der Kulturhalle und am 10. März im Gemeindezentrum Duisburg-Meiderich auf. Das Konzert beinhaltet schmissige Chorsätze sowie Stücke der „Comedian Harmonists“. Wie der Chor zu seinem Namen kam.

03.02.2024 , 12:30 Uhr

Die Restroom Singers treten im März in der Neukirchen-Vluyner Kulturhalle auf. Foto: chor

Das Vokalensemble der Polizei Duisburg, die „Restroom Singers“, kommt am Samstag, 9. März, um 15.30 Uhr zur „Tea-Time“ in die Kulturhalle, Von-der-Leyen-Platz 1. Einlass ist um 15 Uhr. Am Sonntag, 10. März, findet das gleiche Konzert um 16 Uhr, Einlass ist um 15.30 Uhr, im Gemeindezentrum Duisburg-Meiderich, Auf dem Damm 8, statt. Zur diesjährigen „Tea-Time“ stehen die zehn Sänger aus Duisburg, Moers, Mönchengladbach Krefeld und Rheinberg wieder mit schmissigen und besinnlichen Chorsätzen wie etwa „La Montanara“, „Männer“ von Grönemeyer, „Only you“ von den Flying Pickets, oder „Angels“ von Robbie Williams auf der Bühne. Auch einige Stücke der legendären „Comedian Harmonists“ sind wieder dabei. Gast ist in diesem Jahr das Jugendholzbläserquintett „Anemoi“. Das Holzbläserquintett besteht aus fünf Bundespreisträgern des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und Mitgliedern des Landesjugendorchesters NRW im Alter von 16 bis 18 Jahren. Alle Musikerinnen und Musiker haben im Kinderorchester NRW gespielt, bevor sie vor drei Jahren durch den Verein zur Förderung von Landesjugendensembles NRW als Kammermusikensemble zusammenfanden. Das Quintett ist Preisträger des Kammermusikförderpreises NRW 2021 und wird betreut durch André Sebald. Die Gesamtleitung des Konzerts hat Musikdirektor Axel Quast. Der Name „Restroom Singers“ entstand bei einem improvisierten Auftritt einiger Sänger des Polizeichores Duisburg 1989 anlässlich einer Silberhochzeitsfeier eines Freundes. Der einzig freie Raum zum Einsingen war seinerzeit der „Restroom“, der Vorraum einer Toilette. Aufgrund des großen Anklangs bei der Feier waren sowohl das Ensemble als auch der Name geboren. Das Repertoire des Ensembles, das seit vielen Jahren das Publikum mit a-cappella Gesang unterhält, reicht vom Madrigal bis zur Popmusik, vom Choral bis zum Schlager. Besonderen Wert legt das Ensemble dabei auch auf Lieder anderer Boygroups wie der „Comedian Harmonists“, der „Bläck Fööss“ oder „Basta“. Karten für die Konzerte sind zum Preis von 18 Euro im Kultur-Café Neukirchen-Vluyn, im Internet unter www.restroom-singers.de oder unter 0203 423350 oder 02841 52795 erhältlich.

(RP)